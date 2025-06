La montagna che vogliamo il libro-manifesto di Marco Albino Ferrari per progettare il futuro in senso ecologista

La montagna che vogliamo: un libro manifesto di Marco Albino Ferrari per ripensare il nostro rapporto con la natura e progettare un futuro ecologista. Dopo la devastante tempesta Vaia e l’attacco del bostrico, i boschi della Val di Fiemme hanno affrontato una sfida epocale. Ora, con coraggio e visione, si avvia la riforestazione, simbolo di rinascita e speranza. A questo punto, il vero cambiamento inizia proprio qui.

Val di Fiemme. La tempesta Vaia schianta due milioni di alberi, principalmente abeti rossi. Qualche anno dopo il bostrico infesta i boschi e divora dai 500mila agli 800mila pecci. Sono più di due milioni di metri cubi di legname. È devastante. Passata la gestione dell’emergenza, poi la bonifica forestale, tocca alla riforestazione. Immaginate: dove viene ritenuto opportuno – non ovunque – vengono messe a dimora centinaia di migliaia di piante. A stare bassi, 15 euro ad arbusto. Ma i frutti della messa a dimora, quando si vedranno? Quando si potrà beneficiare di quella legna, quando si avrà il ritorno dei 15 euro investiti? Se va bene, tra 80 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La montagna che vogliamo”, il libro-manifesto di Marco Albino Ferrari per progettare il futuro (in senso ecologista)

