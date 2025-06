Olimpia Gianninoni e Zhytaryuk ai saluti ’Slava’ | Non è un addio ma un arrivederci

Olimpia Castello e i suoi pilastri, Vyacheslav ‘Slava’ Zhytaryuk e Jacopo ‘Gianna’ Gianninoni, si preparano a un arrivederci dopo tre anni di successi e crescita condivisa. La loro partenza segna una nuova fase, ricca di sfide e opportunità, nel cammino di questa storica squadra che ha saputo sempre distinguersi per passione e dedizione. La speranza è che il futuro riservi loro nuove avventure altrettanto emozionanti.

Si separano dopo la salvezza occorsa il mese scorso le strade dell'Olimpia Castello e di due pilastri del calibro di Vyacheslav 'Slava' Zhytaryuk e Jacopo 'Gianna' Gianninoni, che non faranno così parte del roster per la stagione 20252026 di serie B Interregionale. Si chiude dunque un ciclo di tre anni che ha visto i due giocatori al centro del progetto, con tanto di ruolo rispettivamente di capitano e vicecapitano, a riprova del valore tanto sportivo quanto di leadership all'interno dello spogliatoio castellano, valori che gli sono stati riconosciuti da tutto l'ambiente: per i due giocatori arriva dunque l'addio dopo la storica promozione dalla C Gold alla B Interregionale e le due successive salvezze conquistate.