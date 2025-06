BALLANDO CON LE STELLE | FRANCESCA PASCALE PRIMO NOME DEL CAST DEL VENTENNALE?

gigante del suo cast per celebrare il ventennale di "Ballando con le Stelle". Con nomi di spicco provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e della politica, questa edizione promette di essere indimenticabile. Tra le protagoniste che stanno facendo discutere c’è Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ora imprenditrice di successo. Milly Carlucci prova a chiudere il primo colpo grosso per rendere questa stagione un vero trionfo.

Ballando con le Stelle scalda i motori in vista dell’attesissima 20° edizione. Un traguardo che vedrĂ in pista tanti personaggi celebri dello spettacolo, della musica, della politica. O legati alla politica come Francesca Pascale, per anni compagna di Silvio Berlusconi e oggi imprenditrice immobiliare e turistica di successo. Sarebbe lei il primo colpaccio che starebbe per mettere a segno Milly Carlucci. Milly Carlucci prova a chiudere il primo colpo per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle”: Francesca Pascale. La conduttrice ha incontrato l’ex compagna di Silvio Berlusconi per convincerla a partecipare come concorrente. 🔗 Leggi su Bubinoblog