La Ternana Calcio potrebbe fallire Annuncio ’al plutonio’ di Stefano Bandecchi

L’incertezza avvolge ancora la Ternana Calcio, con l’ombra di un possibile fallimento che scuote i tifosi e la città. Le parole di Stefano Bandecchi, rilasciate in un contesto ufficiale, hanno acceso l’ansia tra gli appassionati rossoverdi, mentre si cercano soluzioni per salvare il patrimonio sportivo e identitario della squadra. La tensione è palpabile: ora più che mai, bisogna agire con decisione e unità. La speranza è che si trovi presto una via d’uscita.

Ecco servita l’ennesima estate turbolenta. La piazza rossoverde è di nuovo in preda a giustificate ansie, lievitate dopo le dichiarazioni "al plutonio" rilasciate da Stefano Bandecchi a margine del Consiglio Provinciale: "La Ternana Calcio potrebbe fallire – ha detto il presidente dell’Ente e sindaco di Terni ai cronisti presenti – e sarebbe un problema molto grande. Dovremo ragionarci molto a breve e trovare punti di coesione, altrimenti mi sa che il prossimo campionato lo facciamo in una categoria inferiore". E’ istintivo pensare al 1° luglio, scadenza entro la quale la Società rossoverde dovrà pagare le retribuzioni ai dipendenti per il mese di maggio, incluse ritenute Irpef, contributi Enpals e quote fondo fine carriera calciatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La Ternana Calcio potrebbe fallire". Annuncio ’al plutonio’ di Stefano Bandecchi

In questa notizia si parla di: ternana - calcio - potrebbe - fallire

Stefano Bandecchi: “La Ternana potrebbe fallire. Il presidente D’Alessandro intenzionato a cedere” - In un contesto già caldo, la dichiarazione di Stefano Bandecchi scuote la città: "La Ternana potrebbe fallire".

Bandecchi: «La Ternana calcio potrebbe fallire. D’Alessandro vuole vendere» – Video Vai su X

Una notizia bomba che sta facendo il giro in casa dei tifosi della TERNANA. L'iperbole è ancora a firma del Sindaco e Presidente della Provincia di Terni Stefano Bandecchi. "C'è un grandissimo problema, la Ternana potrebbe fallire! D'Alessandro mi ha detto Vai su Facebook

La Ternana Calcio potrebbe fallire. Annuncio ’al plutonio’ di Stefano Bandecchi; «La Ternana Calcio potrebbe fallire». Martedì incontro Bandecchi-D’Alessandro; Calcio, Ternana: dopo l’ok della Covisoc, Bandecchi lancia l’allarme. ‘Potrebbe fallire’.

"La Ternana Calcio potrebbe fallire". Annuncio ’al plutonio’ di Stefano Bandecchi - La piazza rossoverde è di nuovo in preda a giustificate ansie, lievitate dopo le dichiarazioni "al plutonio" rilasciate da Stefano Bandecchi a margine del Co ... Come scrive lanazione.it

Terni, Bandecchi choc: «La Ternana potrebbe fallire» - «Bisogna trovare rapidamente dei punti di coesione, altrimenti rischiamo di fare il campionato nella categoria inferiore». Segnala msn.com