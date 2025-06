Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage oggi ATP Maiorca 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire dal vivo l'emozionante sfida tra Simone Bolelli, Andrea Vavassori, Guido Andreozzi e Theo Arribage all'ATP Maiorca 2025, sei nel posto giusto. Scopri dove e come vedere in TV, in streaming e gli orari del match, e non perdere neanche un punto di questa avvincente battaglia sull’erba alle Baleari! La diretta live inizia alle 15.00 — preparati a tifare i nostri campioni!

Simone Bolelli e Andrea Vavassori vogliono continuare ad inseguire l’obiettivo della seconda qualificazione consecutiva in doppio alle ATP Finals di Torino e fanno tappa alle Baleari per sfidare sull’erba la coppia formata dall’argentino Guido Andreozzi e dal francese Theo Arribage in occasione del primo turno dell’ ATP 250 di Maiorca 2025. LA DIRETTA LIVE DI BOLELLIVAVASSORI-ANDREOZZIARRIBAGE NON PRIMA DELLE 15.00 Il binomio azzurro occupa attualmente la sesta piazza nella Race stagionale ed è reduce dalla sconfitta in finale ad Halle contro KrawietzPuetz, quindi sarebbe importante arrivare in fondo a Maiorca per fare legna nel ranking e soprattutto presentarsi con maggiore fiducia a Londra per provare il colpaccio sui prati di Wimbledon ai Championships. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage oggi, ATP Maiorca 2025: orario, programma, streaming

