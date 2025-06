Make Iran great again | l' ultima follia di Donald Trump che adesso vuole il cambio di regime in Iran

"Make Iran great again", un nuovo e discutibile capitolo della politica internazionale, vede Donald Trump tentare di riaccendere le tensioni con il regime iraniano. Questa posizione, che sembra più una follia che una strategia, si inserisce nel solco dell'imperialismo americano e del suo sostegno incondizionato a Israele. Ma cosa si cela dietro questo slogan provocatorio? Scopriamolo insieme e analizziamo le sue implicazioni per la stabilità globale.

Una posizione folle, perfettamente in linea con l'imperialismo americano Make Iran great again. È questo l'ultimo demenziale slogan coniato da Donald Trump, il presidente della civiltà del dollaro, schierato in tutto e per tutto con Israele. Forse aspira a far tornare l'Iran grande com'era la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it