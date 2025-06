Miglior barista podio in rosa Premiate Sara Rudy e Ilaria

Con grande entusiasmo e un pizzico di orgoglio, abbiamo assistito alla cerimonia finale della seconda edizione di ‘Il miglior barista è...’, dove le straordinarie Sara, Rudy e Ilaria hanno conquistato il podio a Cesenatico. Un riconoscimento meritatissimo che celebra talento, passione e dedizione – valori fondamentali per il successo nel mondo del caffè. Questa manifestazione si conferma come un vero e proprio trampolino di lancio per le giovani promesse del settore, dimostrando che l’eccellenza nasce dalla passione.

Emozionate e orgogliose del risultato allo stesso tempo, le tre vincitrici della seconda edizione della nostra iniziativa ‘ Il miglior barista è. ’ sono salite ieri sul podio nella sede di Confesercenti cesenate. L’associazione di categoria, sponsor del nostro ‘referendum’ a suon di tagliandi, ha ospitato la cerimonia finale di premiazione alla presenza del presidente Cesare Soldati, del titolare di Estados café Daniele Versari, del responsabile della redazione cesenate del Resto del Carlino Emanuele Chesi e di Gabriele Giovagnini e Luisella Mengozzi per l’agenzia Speed. Il primo premio è stato consegnato a Sara Zedde del Caffé Martini di corso Garibaldi, trionfatrice della competizione con ben 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Miglior barista, podio in rosa. Premiate Sara, Rudy e Ilaria

In questa notizia si parla di: miglior - barista - podio - rosa

Miglior barista, podio tutto rosa. La corona va a Sara Zedde - Nel vibrante mondo dell'espresso, un podio tutto rosa illumina la scena: a conquistare il titolo di miglior barista è Sara Zedde del Cafè Martini, con un punteggio sorprendente di 2.

Tra una gara e l'altra Kimi Antonelli ha preso il diploma. Dopo il primo podio della carriera in Formula 1, il pilota della Mercedes è volato dal Canada a Casalecchio di Reno dove ha effettuato gli scritti. Ora ha superato anche l'orale e con il diploma in tasca nel Vai su Facebook

Miglior barista, podio in rosa. Premiate Sara, Rudy e Ilaria; Miglior barista, podio tutto rosa. La corona va a Sara Zedde; Miglior barista, podio tutto rosa. La corona va a Sara Zedde.

Miglior barista, podio in rosa. Premiate Sara, Rudy e Ilaria - Emozionate e orgogliose del risultato allo stesso tempo, le tre vincitrici della seconda edizione della nostra iniziativa ‘Il miglior barista è... Da msn.com

Miglior barista, podio tutto rosa. La corona va a Sara Zedde - Ha conquistato il titolo messo in palio da Resto del Carlino e Confesercenti con 2. msn.com scrive