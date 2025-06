Stankovic rientra all’Inter ma può già partire | 3 club! La richiesta – CdS

L’Inter ha deciso di riscattare Aleksandar Stankovic dal Lucerna, ma il giovane centrocampista, già al centro di interesse internazionale, potrebbe partire presto. Con tre offerte provenienti da club esteri, la sua quotazione è al centro di discussioni. Una scelta che potrebbe aprire nuove rotte per il talento nerazzurro, ma quali saranno le decisioni finali? La sua avventura è ancora tutta da scrivere.

L’Inter ha deciso di contro riscattare Aleksandar Stankovic da Lucerna, ma il centrocampista figlio d’arte ha già ricevuto tre offerte da club esteri. Ecco quanto viene valutato dai nerazzurri per eventualmente piazzarlo. OFFERTE DALL’ESTERO – Da uno Stankovic riscattato in Serie B dal Venezia, ad un altro Stankovic contro riscattato dall’Inter. Si tratta di Aleksandar, il centrocampista che lo scorso anno ha fatto benissimo al Lucerna. Gli svizzeri, come rivelato dallo stesso DS Remo Meyer, avevano esercitato l’opzione di riscatto dall’Inter, ma il club di Viale della Liberazione aveva dal canto suo l’opzione di contro riscattarlo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Stankovic rientra all’Inter ma può già partire: 3 club! La richiesta – CdS

