Trump | Cessate il fuoco non violatelo

In un momento di tensione globale, le parole di Donald Trump su Truth Social risuonano con forza: "Il cessate il fuoco tra Iran e Israele è ora in vigore, per favore non violatelo". Dopo dodici giorni di conflitto, la pace sembra un miraggio, ma l’appello a rispettare questa fragile tregua rappresenta un passo cruciale verso la stabilità. La speranza di un futuro senza violenza dipende anche dal rispetto di questi delicati accordi.

8.15 Il cessate il fuoco tra Iran e Israele "è ora in vigore, per favore non violatelo". Lo scrive il presidente americano Donald Trump su Truth Social dopo aver annunciato ieri la tregua tra i due Paesi al 12esimo giorno di guerra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

