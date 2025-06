Calcio Serie D Difesa della Pistoiese più ricca con Venturini

La Pistoiese rafforza la sua difesa con un volto noto e deciso: Andrea Venturini. Il difensore cesenate, classe 1996, torna in arancione portando esperienza e grinta, già dimostrate nelle passate stagioni. Un vero e proprio gladiatore per la retroguardia, pronto a scrivere nuovi capitoli di questa emozionante stagione di Serie D. La squadra si prepara a rispondere presente, puntando forte sulla solidità difensiva per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Un altro gladiatore per la retroguardia della Pistoiese. La settimana è cominciata nel migliore dei modi per il club arancione, che nella mattinata di ieri ha annunciato l’ingaggio di Andrea Venturini, difensore classe 1996 in forza al Ravenna nell’ultimo campionato. Per il calciatore nativo di Cesena si tratta di un ritorno alla Pistoiese, di cui ha già difeso i colori nella seconda metà della stagione 202122 con tredici apparizioni all’attivo. Il neo difensore arancione è un esperto di promozioni in Serie C, avendone già collezionate quattro: col Ravenna nel 2017, col Mantova nel 2020 e con l’Alcione Milano nel 2024 vincendo il campionato e con la Fidelis Andria nel 2021 tramite ripescaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Difesa della Pistoiese più ricca con Venturini

In questa notizia si parla di: pistoiese - serie - venturini - calcio

Calcio serie C, il Perugia ha le idee chiare per il futuro. Garantisce Meluso - Il Perugia, nel suo centoventesimo anno di vita, punta decisamente alla riscossa. Mauro Meluso, giunto dalla Serie A, conferma le sue chiare intenzioni per il futuro del club.

Gli highlights della partita di domenica #fcpistoiese #pistoiesetv Vai su Facebook

Calcio Serie D. Difesa della Pistoiese più ricca con Venturini; Calcio, Pistoiese: torna il difensore Venturini; Calcio, Venturini alla Pistoiese. Anche Pierri per l'attacco del Riccione.

Calcio Serie D. Difesa della Pistoiese più ricca con Venturini - La settimana è cominciata nel migliore dei modi per il club ... Segnala sport.quotidiano.net

La Pistoiese puntella la difesa con l’arrivo di Andrea Venturini - Già in arancione nel 21/22, Venturini torna alla Pistoiese dopo la promozione con l’Alcione Milano e l’ottima annata col Ravenna In casa Pistoiese c’è un lieto ritorno, quello di Andrea Venturini. Riporta pistoiasport.com