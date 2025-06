Volley femminile Velasco ha scelto le schiacciatrici per i Mondiali? Verso una esclusione eccellente

Alla vigilia dei Mondiali di volley femminile, l'Italia si trovava a un passo dal grande debutto con un dilemma cruciale: quali schiacciatrici avrebbe scelto il CT Julio Velasco? Tra convocazioni e rinunce, il roster si stava definendo in modo sorprendente, alimentando suspense e aspettative. La scelta definitiva, destinata a segnare il cammino azzurro, si avvicinava: ecco come Velasco ha delineato la sua squadra verso un'esclusione eccellente.

Alla vigilia della Nations League di volley femminile permaneva un importante punto interrogativo sull' Italia: quali sarebbero state le schiacciatrici di riferimento in seno al gruppo guidato dal CT Julio Velasco? La domanda era scottante soprattutto per quanto avvenuto in fase di convocazione: Elena Pietrini aveva rifiutato la chiamata (suscitando la giustificatissima reazione del Commissario Tecnico) e Caterina Bosetti non rientrava più nei piani tecnici del Guru, desideroso di ringiovanire un po' il reparto. La garanzia era rappresentata da Myriam Sylla, che infatti si è confermata su ottimi livelli in occasione delle prime quattro partite del prestigioso torneo internazionale itinerante con la sua consueta grinta e il proverbiale carisma ammirato anche durante le trionfali Olimpiadi di Parigi 2024.