Ribaltone in Italia sei big fuori rosa | si va verso la rescissione contrattuale

Ribaltone in Italia: sei grandi nomi sono ormai fuori rosa e si prospetta la rescissione contrattuale. La stagione 2024-2025 si chiude con un deludente ottavo posto, spingendo la società a rivedere drasticamente le strategie. Un nuovo allenatore esperto è pronto a guidare la rinascita, mentre il calcio italiano si prepara a una rivoluzione per ritrovare gloria e successi. La strada verso il riscatto è appena iniziata.

E’ pronta una nuova rivoluzione, con l’obiettivo di tornare in alto, dopo una stagione complicata. Il punto della situazione La stagione 2024-2025 è andata in archivio con un ottavo posto in classifica davvero inaccettabile. La societĂ così ha deciso di cambiare subito allenatore, scegliendo di affidarsi ad un esperto, che possa riportare la squadra in alto. (LaPresse) – Calciomercato.it In queste settimane a cambiare guida tecnica sono stati in tantissimi: lo ha fatto l’Inter, che dopo l’addio di Simone Inzaghi, ha deciso di affidarsi a Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ribaltone in Italia, sei big fuori rosa: si va verso la rescissione contrattuale

In questa notizia si parla di: ribaltone - italia - fuori - rosa

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: RIBALTONE! Simon Yates maglia rosa virtuale! - Oggi, il Giro d'Italia 2025 ci regala emozioni da brivido! Simon Yates sta dominando la tappa, portandosi virtualmente in maglia rosa con un vantaggio di 1’49” su rivali agguerriti come Carapaz e Del Toro.

GIRO NEXT GEN. SORPRESA A PINEROLO: UN ALTRO RIBALTONE. VINCE LO SLOVENO ORMZEL DI 19 ANNI. IL NOSTRO POKER HA PORTATO A TERMINE LA CORSA A TAPPE. L’ORDINE D’ARRIVO E LE CLASSFICHE COMPLETE Un altro sloveno Vai su Facebook

Ribaltone in Italia, sei big fuori rosa: si va verso la rescissione contrattuale; Giro d’Italia, Diego Ulissi in maglia rosa, vittoria di tappa per l’australiano Plapp; Giro d'Italia 2025: Christian Scaroni vince la tappa 16 con tre italiani sul podio, ritiro per Primoz Roglic.

Ribaltone in Italia, sei big fuori rosa: si va verso la rescissione contrattuale - E' pronta una nuova rivoluzione, con l'obiettivo di tornare in alto, dopo una stagione complicata. Secondo calciomercato.it

Clamoroso al Giro d'Italia: Yates si prende la rosa e conquista la corsa. La nuova classifica generale - tanta fatica al termine di un Giro d'Italia che per l'ottava volta vede un ribaltone in rosa nel penultimo atto. Segnala msn.com