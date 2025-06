Perché con F1 sarà una lunga Brad Summer. F1, il film che ci mette di fronte a un dilemma esistenziale: la salvezza di Hollywood si nasconde nel coinvolgimento estremo delle sue star più iconiche? Mentre l'industria si affaccia su un futuro dominato dall'intelligenza artificiale e produzioni low-cost, la vera domanda è: il volto umano resta la chiave per mantenere la magia del cinema? Poche settimane dopo l’ultimo capitolo di Mission: Impossible, il discorso si fa ancora più attuale...

F1 è un film che ci pone fin da subito davanti a un quesito esistenziale: la salvezza di Hollywood, nella sua corsa sfrenata verso l'uso su larga scala dell'intelligenza artificiale per fare sempre più film e serie tv a basso costo, è forse rappresentata dal coinvolgimento fisico (perfino estremo) delle sue star più famose? Poche settimane dopo l'uscita di Mission: Impossible - The Final Reckoning, l'ottavo capitolo delle avventure di Tom Cruise e del suo alter ego Ethan Hunt, che sembrano uno spettacolo circense mozzafiato, è il turno di Brad Pitt di dimostrare che anche lui, superstar sessantenne americana, può essere all'altezza della situazione grazie a un blockbuster su misura per lui. 🔗 Leggi su Gqitalia.it