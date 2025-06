Pnrr si va verso la proroga dei progetti Ma per Borgo Mezzanone serve una sanatoria umanitaria

Il PNRR si avvicina a una proroga dei progetti, ma per Borgo Mezzanone serve una sanatoria umanitaria. Dopo la richiesta di estensione di due anni da parte del Parlamento Europeo, anche il progetto di eliminazione dei ghetti in provincia di Foggia potrebbe essere prolungato. Tuttavia, secondo Europa Verde, questo piano presenta un difetto: rischia di imporre soluzioni illegali e complicate, mettendo in discussione la sua efficacia e sostenibilità nel rispetto dei diritti umani.

Dopo la proroga di due anni chiesta dal Parlamento Europeo per il PNRR, a cascata potrebbe essere prorogato anche il progetto PNRR per eliminare i ghetti presenti in Provincia di Foggia. Ma per Europa Verde, quel progetto ha un difetto congenito al suo interno: pu√≤ mettere nella illegalit√†, e per. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ¬© Foggiatoday.it - Pnrr, si va verso la proroga dei progetti. Ma per Borgo Mezzanone "serve una sanatoria umanitaria"

In questa notizia si parla di: pnrr - proroga - progetti - borgo

Progetti PNRR Investimento 3.1 STEM: arriva la proroga e le nuove tempistiche [NOTA] - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha recentemente comunicato importanti novità riguardanti i progetti PNRR, in particolare per l'investimento 3.

Pnrr, si va verso la proroga dei progetti. Ma per Borgo Mezzanone serve una sanatoria umanitaria; Sicilia: Pnrr. Giambona: Proroga sarebbe boccata di ossigeno per nostra regione; PNRR Borghi: prorogato al 29 settembre il termine per la presentazione dei progetti.

PNRR, Eurocamera chiede proroga per i progetti - L'Eurocamera chiede di prolungare oltre il 2026 il Next Generation Eu per i progetti del Pnrr prossimi al completamento per garantire il completamento degli investimenti chiave. teleborsa.it scrive

Proroga Pnrr, il Parlamento Ue insiste. I rappresentanti calabresi si dividono - Contrari Lucano (Avs) e Tridico (M5S): «Con questo voto si taglia la spesa sociale per finanziare ... Scrive msn.com