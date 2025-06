Kimi è già maturo per un’altra impresa Esame Austria nuovo sogno Mercedes

L’orale è ormai alle spalle, e con un sorriso radioso Kimi Antonelli conquista non solo la strada, ma anche il suo nuovo sogno: un futuro ancora più brillante nel mondo della Formula 1. Diciotto anni di passione e impegno si sono concretizzati in un traguardo fondamentale, pronto a spalancargli le porte verso avventure ad alta velocità e grandi successi. La strada verso il successo è appena iniziata, e Kimi è pronto a scrivere il suo capitolo più emozionante.

Gli esami non finiscono mai, amava declamare il grande Eduardo De Filippo. Ma almeno uno, quello della maturità, Kimi Antonelli lo ha definitivamente consegnato all’album dei ricordi! Ieri il diciottenne pilota della Mercedes ha felicemente concluso il ciclo scolastico delle superiori. Il compagno di squadra di George Russell ha celebrato l’evento pubblicando sui social una foto sorridente, con tanto di corona d’alloro sulla testa. L’orale è andato come doveva, cioè bene. Kimi non è finito in.testacoda di fronte alle domande dei professori dell’istituto superiore Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno, vicino a Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kimi è già maturo per un’altra impresa. Esame Austria, nuovo sogno Mercedes

