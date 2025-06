Il rifiuto della coach Zanotti no a Brescia Promozione Cotelli

Il rifiuto di coach Zanotti alla proposta della Germani Brescia ha suscitato grande delusione e discussioni nel mondo del basket. La possibilità di assistere alla prima donna a guidare una squadra maschile di Serie A sembrava a portata di mano, ma la decisione di declinare evidenzia le sfide e le tensioni di un settore ancora troppo spesso dominato da stereotipi. La sua scelta apre riflessioni sulla strada verso l’uguaglianza e il rispetto nel mondo dello sport.

La possibilità di vedere per la prima volta una donna guidare una squadra maschile di Serie A si è dissolta nel giro di poche ore. Cinzia Zanotti ha deciso di declinare l’offerta della Germani Brescia, che l’aveva contattata per affidarle il ruolo di capo allenatore dopo l’addio di Peppe Poeta, passato all’Olimpia Milano. Una proposta importante, ambiziosa, ma arrivata in un momento troppo improvviso per essere accolta con la necessaria serenità . Nonostante il rifiuto, Zanotti ha lasciato intendere che il dialogo con Brescia non si chiude qui, ma si trasforma in un "arrivederci". Con l’opzione Zanotti ormai archiviata, la Germani sembra orientata a percorrere una strada di continuità . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il rifiuto della coach. Zanotti, no a Brescia. Promozione Cotelli

