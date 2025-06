Le cattedre restano vuote ma i concorsi non bastano | a Trento la scuola va avanti sulle spalle dei precari I numeri Cgil

Le cattedre vacanti continuano a pesare sul sistema scolastico trentino, dove i concorsi non riescono a colmare il divario. La scuola di Trento si affida sempre più ai precari, con circa 400 posti a tempo indeterminato destinati a restare scoperti a causa dell’alta mobilità pensionistica. I numeri rivelano una realtà complessa e urgente, come evidenziato dal segretario provinciale della Flc Cgil, Raffaele Meo. Secondo queste cifre, le sfide del precariato richiedono interventi immediati e strutturali…

Il precariato nella scuola presenta la sua fotografia nel panorama del Trentino. Qui si calcola che per l’alto numero di pensionamenti si prevede che circa 400 cattedre a tempo indeterminato rimarranno scoperte: i posti disponibili insomma ci sono, ma vengono coperti da una quantitĂ elevatissima di insegnanti a tempo determinato. A elaborare i dati è il segretario provinciale della Flc Cgil a Trento, Raffaele Meo. Secondo queste cifre le cattedre disponibili per le immissioni in ruolo nella scuola primaria sono aumentate da 45 a 215. PiĂą della metĂ di queste rischia di restare vacante, in particolare per le discipline linguistiche e per il sostegno, dove mancano 115 docenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it