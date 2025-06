Scoppia una lite in centro a Caravaggio tra 5 ragazzi e un automobilista il sindaco interviene e viene aggredito

Una tranquilla giornata a Caravaggio si trasforma in scena di tensione e paura: una lite tra giovani e automobilista si infiamma, coinvolgendo anche il sindaco Claudio Bolandrini, che interviene per placare gli animi. Tuttavia, l’incidente si conclude con un’aggressione vera e propria ai danni del primo cittadino, lasciando la comunità sgomenta. La sicurezza nel centro della città diventa ora una priorità assoluta, mentre le indagini sono in corso per garantire giustizia e tranquillità pubblica.

Claudio Bolandrini, sindaco di Caravaggio (Bergamo), ha denunciato di essere stato aggredito il 22 giugno in cittĂ mentre cercava di sedare una rissa. Il primo cittadino sarebbe stato spinto contro un muro, minacciato e bloccato con un braccio dietro la schiena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

