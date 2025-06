Gazzetta dello Sport | Napoli il si di Darwin Nunez

Il calciomercato si infiamma: il Napoli di Antonio Conte si prepara a regalare ai propri tifosi una grande sorpresa, puntando decisamente su Darwin Nunez. La trattativa, ancora avvolta nel riserbo, sta prendendo forma grazie all’azione decisa e strategica del direttore sportivo Giovanni Manna. Un'operazione ambiziosa che potrebbe cambiare le sorti della squadra e accendere l’entusiasmo dei supporter partenopei. Il sogno è ormai a portata di mano.

