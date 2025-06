Previsioni meteo l’anticiclone africano Pluto porta il caldo infernale in Italia

L'anticiclone africano Pluto si abbatte sull’Italia, portando un’ondata di calore insopportabile. Come il guardiano infernale del quarto cerchio di Dante, Pluto serrerà la morsa di un caldo senza pietà, con temperature che sfiorano i 40 gradi. Preparatevi a vivere giornate bollenti: ecco le previsioni meteo per affrontare al meglio questa estate infuocata.

Come il guardiano infernale del quarto cerchio della Divina Commedia di Dante, Pluto stringerà nella morsa di un caldo senza fine, con massime fino ai 40 gradi.

“Torna l’anticiclone”. Meteo Italia: caldo infernale, afa e poi nubifragi. Le previsioni di Giuliacci - L'estate italiana si appresta a sfoggiare il suo volto più classico, tra sole infuocato, afa opprimente e improvvisi nubifragi.

