Il M5s ha definitivamente superato il limite dei due mandati | cosa cambia e chi potrebbe essere rieletto

Il Movimento 5 Stelle ha infranto il muro dei due mandati, aprendo un nuovo capitolo nella politica italiana. Questa svolta rivoluzionaria permette ai big, come Roberto Fico, di riconsiderare la propria candidatura, riportando in scena figure di spicco e ridisegnando gli equilibri interni. Ma quali saranno le conseguenze di questa svolta e chi potrebbe trarne maggior beneficio? Scopriamo insieme cosa cambia davvero nel panorama del M5S.

Addio al limite dei due mandati, il M5s cambia le regole: le nuove norme, votate e approvate dall'assemblea degli iscritti consentirebbero a diversi big, ora in pausa, di candidarsi. Tra questi l'ex presidente della Camera, Robero Fico, possibile candidato governatore in Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perché il governo potrebbe impugnare la legge sui tre mandati in Trentino e cosa cambia per le Regionali - Il governo Meloni potrebbe impugnare la legge della Provincia di Trento sui tre mandati, ritenendola in contrasto con i principi costituzionali e di unità nazionale.

