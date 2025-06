Festa per la promozione in B2 femminile

Il 22 giugno è stata una domenica storica per il Tennis Club Ippodromo di Cesena che ha conquistato la promozione in B2 femminile. Dopo il 2-2 all'andata in Toscana, le cesenati hanno battuto in casa per 3-2, al doppio di spareggio, il Circolo Professione Tennis Park di Calenzano (Firenza) conquistando così la promozione. E' un risultato di grande rilievo tecnico per il team cesenate perché il progetto di Tennissimo al Tennis Club Ippodromo è partito solo da pochi anni e in B2 arriva una squadra giovane, motivata e in grado di crescere ancora molto. Questi i parziali: Anita Picchi-Costanza Lazzeri 7-5, 7-5, Vanessa Fratila-Camilla Fabbri 6-7, 6-4, 6-4, Elena Corsi-Clara Marzocchi 2-6, 6-2, 6-2.

