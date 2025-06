Allerta sicurezza a Venezia Jeff Bezos rinuncia ai maxi yacth per le sue nozze

Venezia, città da sogno, si trova al centro di un vortice di notizie sorprendenti: Jeff Bezos rinuncia ai suoi imponenti yacht per le nozze con Lauren Sanchez, spostando i festeggiamenti a causa delle proteste dei residenti. L'escalation in Medio Oriente ha aggiunto ulteriore incertezza ai piani, rendendo questa vicenda ancora più intrigante. La città, tra bellezza e tensioni, si prepara a vivere un evento unico, che resterà nella storia.

Il fondatore di Amazon e la sua futura moglie Lauren Sanzhez hanno cambiato il luogo della festa dopo le proteste dei residenti. L'escalation in Medioriente, poi, ha complicato ulteriormente i piani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Allerta sicurezza a Venezia, Jeff Bezos rinuncia ai maxi yacth per le sue nozze

In questa notizia si parla di: allerta - sicurezza - venezia - jeff

Piantedosi e Meloni a Venezia, nuova protesta contro il decreto sicurezza - Il 20 maggio, il Teatro La Fenice di Venezia accoglierà il Festival delle Regioni e delle Province Autonome, con la possibile partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

I veneziani in protesta contro le nozze milionarie di Jeff Bezos che blindano la città. Sindaco e governatore Zaia critici con i manifestanti, pronti ad accogliere le nozze vip Vai su Facebook

Dopo la polemica contro Cardini e Veneziani per le loro posizioni anti-israeliane e anti-USA mi domando se Veneziani sia stato licenziato dal giornale dei neo-con italiani. Vai su X

Allerta sicurezza a Venezia, Jeff Bezos rinuncia ai maxi yacth per le sue nozze; Jeff Bezos, cresce l'allerta a Venezia: il piano B per salvare il matrimonio; La sicurezza Allarme per le nozze di Bezos. Lui rinuncia agli yachts.

Allerta sicurezza a Venezia, Jeff Bezos rinuncia ai maxi yacth per le sue nozze - Arrivano fino alla Laguna di Venezia gli effetti dell'allerta internazionale acuita dall'attacco degli Usa all'Iran. Da msn.com

Proteste e allerta sicurezza, Bezos rinuncia al maxiyacth - E anche le nozze dell'anno, tra il miliardario Jeff Bezos e l'ex giornalista Lauren Sanchez, con seguito di maxi yacht, e tre giorni di festa (dal 26 al 28 giugno) nei luoghi più glamour della città, ... Riporta ansa.it