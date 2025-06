Spara al ladro col fucile | indagato il proprietario di casa

Una notte di tensione a Centola ha scosso la comunità, quando un proprietario di casa ha sparato a un ladro che tentava di svaligiare la sua abitazione. La Procura di Vallo della Lucania ha avviato un’indagine, iscrivendo l’uomo nel registro degli indagati come atto dovuto. Questo episodio solleva importanti questioni sulla legittima difesa e sulla sicurezza domestica, aprendo un dibattito che coinvolge tutti.

La Procura di Vallo della Lucania ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto, domenica sera, a Centola, dove un uomo ha sparato e ferito un ladro che, insieme a due complici, si era introdotto all'interno della sua abitazione. L'uomo – come atto dovuto - stato iscritto nel registro degli indagati.

