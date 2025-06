Top manager Stellantis le sfide dei nuovi 3 italiani dell’era Filosa

Il nuovo corso di Stellantis prende forma con tre brillanti manager italiani, pronti a guidare l’azienda verso sfide cruciali. Davide Mele, Monica Genovese ed Emanuele Cappellano si inseriscono in ruoli strategici nei settori del product planning, acquisti e veicoli commerciali, rispettivamente. Con Antonio Filosa al timone, la casa automobilistica affronta il futuro con determinazione, ma il vero banco di prova sarà la guida del...

Il nuovo Ceo di Stellantis Antonio Filosa ha annunciato la sua nuova squadra di manager, con tre importanti nomi italiani, quelli di Davide Mele al Product Planning, di Monica Genovese agli acquisti e di Emanuele Cappellano per i veicoli commerciali e il Sud America. Tre ambiti delicati, nei quali Stellantis dovrà affrontare sfide significative nel prossimo futuro. Filosa ha però riservato per sé stesso uno dei ruoli più delicati, la guida del Nord America, fonte di margini importanti per Stellantis ma sotto attacco, tra dazi e concorrenza. Dazi e svolta elettrica, le sfide di Monica Genovese agli acquisti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it