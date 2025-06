Alberto Trentini la madre | Meloni non ha mai pronunciato il suo nome come invece ha fatto con Cecilia Sala è un dolore

In un mondo in cui le parole spesso pesano più di mille silenzi, il caso di Alberto Trentini rimane avvolto in un'ombra di insospettata assenza. La madre del cooperante, Armanda, ha lanciato un appello che sembra essere caduto nel vuoto, mentre i riflettori si spostano su altri fronti geopolitici. È difficile non chiedersi: fino a quando il silenzio continuerà a parlare al posto delle voci più deboli?

Cala di nuovo il silenzio sul caso Trentini con i riflettori spostati altrove – l’escalation tra Iran e Israele – e il pensiero “entrato in moratoria”, per dirla con le parole di Eugenio Montale, anche prima di luglio. Persino la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rischia di andare in ferie senza aver menzionato in pubblico Alberto Trentini, lasciando inascoltato l’appello lanciato una settimana fa dalla madre del cooperante, Armanda Colusso, e dalla legale Alessandra Ballerini, alla conferenza stampa che si è tenuta l’11 giugno a Roma. “Che non si sia spesa per pronunciarlo, come ha fatto invece pronunciare quello di Cecilia Sala, è stato un dolore in più”, ha detto la stessa Armanda alla trasmissione Il cavallo e la torre di Marco Damilano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alberto Trentini, la madre: “Meloni non ha mai pronunciato il suo nome come invece ha fatto con Cecilia Sala, è un dolore”

In questa notizia si parla di: trentini - alberto - madre - meloni

La madre di Trentini: “Sentire Alberto ci ha dato forza, bisogna fare presto a liberarlo” - La madre di Trentino, sentendo Alberto, ha trovato nuova forza: bisogna agire rapidamente per liberarlo.

ALBERTOTRENTINI Vai su X

Segretaria, a volte bisogna fermarsi e avere l’onestà intellettuale di ammettere che la strada intrapresa dal Presidente Meloni è quella giusta. Vai su Facebook

Alberto Trentini, la madre: “Meloni non ha mai pronunciato il suo nome come invece ha fatto con Cecilia…; Meloni telefona alla madre di Alberto Trentini, ma la trattativa resta difficile; Alberto Trentini, Meloni chiama la madre: “Al lavoro per il rientro”.

Alberto Trentini detenuto a Caracas: Meloni contatta la madre e prepara la risposta del Governo - La madre di Alberto Trentini, Armanda Colusso, ha dovuto affrontare la disperazione di non avere notizie del figlio. Segnala notizie.it

Alberto Trentini, Meloni telefona alla madre: "Al lavoro per riportarlo a casa" - "La signora Armanda Colusso conferma di aver ricevuto nei giorni scorsi una telefonata della Presidente Meloni ... Riporta tg24.sky.it