Ferrovia Roma nord al via i lavori tra le preoccupazione dei pendolari

L’avvio dei lavori di raddoppio sulla ferrovia Roma Nord tra Montebello e Morlupo segna un passo importante per il miglioramento del servizio, ma anche una sfida per i pendolari. Con i cantieri già attivi e una durata prevista di almeno 18 mesi, le preoccupazioni aumentano: bus sostitutivi, ritardi e disagi sono all’ordine del giorno. Come influenzeranno questa fase di transizione le abitudini quotidiane di chi si sposta tra Roma e Viterbo?

Sono partiti e dureranno almeno 18 mesi i lavori di raddoppio dei binari della tratta extraurbana della ferrovia Roma nord – Viterbo a Catselnuovo di Porto. I cantieri hanno già comportato la chiusura della linea tra le stazioni le stazioni di Montebello (lato Viterbo) e Morlupo (lato Roma). Per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Ferrovia Roma nord, al via i lavori tra le preoccupazione dei pendolari

In questa notizia si parla di: roma - ferrovia - nord - lavori

Chiusura per lavori della ferrovia Roma Nord, previste navette verso le stazioni ferroviarie - La chiusura per lavori della ferrovia Roma Nord segna un momento cruciale per il potenziamento dei trasporti nel Lazio.

Ferrovia Roma - Nord, al via i lavori tra le preoccupazione dei pendolari https://ift.tt/uQ6hdI2 Vai su X

AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA ROMA-VITERBO NEL TRATTO RIANO-MORLUPO: AVVIO DEI LAVORI IL 23 GIUGNO Si informano i cittadini che lunedì 23 giugno alle 10.00, alla presenza dell’Assessore regionale ai Trasporti Fabizio Ghera e ai dir Vai su Facebook

Ferrovia Roma - Nord, al via i lavori tra le preoccupazione dei pendolari; Al via i lavori per il raddoppio della ferrovia Roma-Nord, oltre 180 milioni di investimenti; Partiti i lavori per il raddoppio della linea Roma-Viterbo.

Ferrovia Roma - Nord, al via i lavori tra le preoccupazioni dei pendolari - I cantieri dureranno un anno e mezzo e comporteranno la chiusura della ferrovia tra Montebello e Morlupo Sono partiti oggi e dureranno almeno 18 mesi i lavori di raddoppio dei binari della tratta extr ... Si legge su romatoday.it

Partiti i lavori per il raddoppio della linea Roma-Viterbo - Sono partiti ieri (23 giugno) i grandi lavori di riqualificazione della ferrovia Roma Nord Viterbo, necessari e attesi da tempo,... Scrive msn.com