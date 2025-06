Yildiz Juve avanti insieme | al rientro in Italia firmerà un maxi rinnovo! Nuova scadenza e ingaggio triplicato | tutti i dettagli

Yildiz Juve avanti insieme: il talentuoso protagonista della Juventus al Mondiale per Club è pronto a consolidare il suo ruolo con un maxi rinnovo. Con una nuova scadenza e un ingaggio triplicato, l’accordo segna una svolta importante per il suo futuro e per il club. La stella turca, simbolo di rinascita e ambizione, si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Tutti i dettagli dell’intesa sono pronti a fare notizia.

Yildiz Juve avanti insieme: al rientro in Italia post Mondiale firmerà un maxi rinnovo! Nuova scadenza e ingaggio triplicato: i dettagli dell’accordo. La Gazzetta dello Sport ha dedicato ampio spazio a Kenan Yilidz, protagonista assoluto fin qui della spedizione della Juventus al Mondiale per Club negli Stati Uniti. Come riportato dal quotidiano oggi in edicola al rientro in Italia il turco dovrebbe firmare un nuovo rinnovo di contratto con i bianconeri: nuova scadenza ( dal 2029 al 2030 ) e nuovo ingaggio (si passerà dagli attuali 1,5 milioni di euro ai 4 milioni a stagione ). .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve avanti insieme: al rientro in Italia firmerà un maxi rinnovo! Nuova scadenza e ingaggio triplicato: tutti i dettagli

Giuntoli Juve, si andrà avanti insieme! E c'è un solo nome su cui si lavora per la panchina. L'annuncio del giornalista non lascia spazio a dubbi - Cristiano Giuntoli rimarrà alla Juventus, consolidando il suo ruolo chiave nella dirigenza bianconera.

