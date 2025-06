Serie B Nazionale La T Gema Fratto e Bargnesi per Andreazza

Anche nel mondo dello sport, le storie di passione e sfide si intrecciano come in una grande soap opera. La T Tecnica Gema Montecatini e Marco Del Re si separano per la seconda volta, lasciando spazio a nuovi capitoli. Con questa motivazione si prepara il terreno all’arrivo di Marco Andreazza come nuovo capo allenatore dei termali, pronto a scrivere un nuovo, entusiasmante passo nel destino della squadra.

Anche le piĂą belle storie d'amore, a volte, sono destinate a finire. Quella fra La T Tecnica Gema Montecatini e Marco Del Re ne è un esempio. Per la seconda volta, la societĂ rossoblĂą e il coach nativo di Livorno si separano. Un passaggio ormai scontato, che farĂ da antipasto all'annuncio di Marco Andreazza come nuovo capo allenatore dei termali. Quelli sotto la guida di Del Re vengono definiti dal sodalizio presieduto da Alessandro Lulli "anni intensi di costruzione e ambizione, in cui sono arrivati traguardi sportivi come la serie B, l'ottimo quarto posto della stagione 202324 e soprattutto la Coppa Italia vinta a Bologna a metĂ marzo in cui Marco ha ottenuto il riconoscimento quale miglior allenatore della manifestazione.

