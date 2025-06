Riparte il torneo di Binzago Da trent’anni uomini e donne si sfidano a canestro al top

Pronti a vivere un’estate all’insegna dello sport, della passione e dell’agonismo? Il torneo di Binzago torna con la sua trentesima edizione, un evento che unisce generazioni e categorie sotto il segno del canestro. Chi solleverà il trofeo nel 2024? Lo scopriremo insieme, a partire da questa sera, quando il campetto dell’oratorio di via Manzoni si trasformerà nel teatro di emozioni e sfide indimenticabili.

Chi succederà nell’albo d’oro del “Binzago“ ai Grimy (foto), vittoriosi nel 2024? Lo inizieremo a scoprire a partire da stasera quando al campetto dell’oratorio di via Manzoni scatterà l’edizione numero 30 del torneo estivo sicuramente più noto della Brianza che ha la particolarità di riunire sotto lo stesso canestro uomini e donne. Dodici squadre, 180 giocatori e giocatrici dalla B Maschile e A1 femminile in giù che per un mese si daranno battaglia prima in campo e poi nell’attiguo servizio ristoro a suon di salamelle e birre. La formula è quella “a fasce“ con tre gironi da quattro squadre, in base ai piazzamenti dello scorso anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Riparte il torneo di Binzago. Da trent’anni uomini e donne si sfidano a canestro al top

In questa notizia si parla di: torneo - binzago - uomini - donne

Uomini e Donne, Cosimo Dadorante lascia i social: il motivo e il clamoroso annuncio - Cosimo Dadorante, ex corteggiatore di Uomini e Donne, sorprende tutti annunciando l'abbandono dei social network.

Riparte il torneo di Binzago. Da trent’anni uomini e donne si sfidano a canestro al top; Basket, edizione numero 30 per il torneo a squadre miste di Binzago: in campo dal 24 giugno; Basket, edizione numero 30 per il torneo a squadre miste di Binzago: in campo dal 24 giugno.

Basket, edizione numero 30 per il torneo a squadre miste di Binzago: in campo dal 24 giugno - Binzago dice 30, come gli anni di fondazione dello storico torneo a squadre miste che ogni anno scalda l’estate degli appassionati di basket. msn.com scrive