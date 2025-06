Calciomercato Milan clamorosa novità in arrivo dal Belgio su Jashari

Il calciomercato del Milan si infiamma con una clamorosa novità dal Belgio: Ardon Jashari, talento del Bruges, sembra pronto a cambiare maglia e ad arricchire il centrocampo rossonero. I rumors corrono veloci e l'interesse del Diavolo si fa sempre più concreto, promettendo di portare energia e qualità alla squadra. Le prossime ore saranno decisive per svelare se questa operazione si trasformerà in realtà e quali sviluppi attendono il Milan.

Ardon Jashari del Bruges sembra essere rimasto in cima alla lista degli obiettivi di calciomercato del Milan per il centrocampo: le ultime.

