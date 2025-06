La Nuova Real Metauro riparte E prepara l’avventura in Promozione

La Nuova Real Metauro si prepara a vivere una stagione di grande entusiasmo in Promozione, con obiettivi ambiziosi e un progetto solido. Sotto la guida del presidente Sella e del vice Gambelli, la società investe su esperti come Euro Cerioni e Fabrizio Spadoni, rafforzando il suo roster. La conferma di Andrea Ferri come allenatore segna un ulteriore passo verso il successo. Ora, tutti gli occhi sono puntati sulla squadra, pronta a scrivere nuove pagine di vittoria e passione.

La Nuova Real Metauro, neo promossa in Promozione, ha cominciato a programmare la nuova stagione iniziando, come voluto dal presidente Sella e dal vice Gambelli, a potenziare la società con l'inserimento di Euro Cerioni e Fabrizio Spadoni, uomini di calcio di assoluta esperienza e competenza. Il direttore sportivo Andrea Berloni in sintonia con il nuovo direttore tecnico Cerioni è partito dalla conferma dell'allenatore Andrea Ferri e del suo staff: il vice allenatore Giacomo Biondi Giacomo e il preparatore dei portieri Giacomo Bacciaglia. Ora Berloni è al lavoro per allestire la rosa giocatori adeguata al nuovo campionato: "La Nuova Real Metauro – spiega la dirigenza – vuole fare bella figura e prendersi le sue soddisfazioni.

