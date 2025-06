Cinema all’aperto Roma 2025 | il programma delle arene della Capitale

L’estate romana si impreziosisce di emozioni con il ritorno del cinema all’aperto nel 2025. Tra Trastevere, Monte Ciocci e il Parco degli Acquedotti, cinefili e famiglie potranno vivere serate magiche sotto le stelle, gustando film indimenticabili accompagnati da popcorn croccanti. La stagione, che durerà fino a ottobre, promette momenti di divertimento e cultura all’aria aperta. Scopri tutti i dettagli: il cinema all'aperto di Roma ti aspetta!

Con l’estate è tornata anche la programmazione dei film all’aperto a Roma. La stagione 2025 è iniziata e fino ad ottobre turisti e romani avranno la possibilità di trascorrere una serata all’insegna del piacere nei pressi di Trastevere, Monte Ciocci e Parco Degli Acquedotti davanti ad un maxischermo e pop corn. Torna il cinema all’aperto: scopriamo tutti i dettagli. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Torna il cinema all’aperto: scopriamo tutti i dettagli. Preparate popcorn e coperta: ecco la programmazione dettagliata delle principali arene cinematografiche all’aperto di Roma, a partire dalla metà di giugno, per vivere un’estate indimenticabile tra luci, storie e stelle! Piazza San Cosimato. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: aperto - roma - cinema - programma

Cinema all’aperto Roma 2025: il programma delle arene della Capitale - L’estate romana si accende di magia con il ritorno del cinema all’aperto! Da Trastevere a Monte Ciocci e al Parco degli Acquedotti, le arene della capitale offrono serate indimenticabili sotto le stelle, tra film cult, risate e popcorn croccanti.

È già iniziata l’estate del cinema all’aperto a Roma! Fino a ottobre, serate magiche sotto le stelle tra Trastevere, Monte Ciocci e il Parco degli Acquedotti. Popcorn, maxischermo e grandi film ti aspettano! Guarda il programma completo https://www.funwe Vai su Facebook

Cinema all'aperto a Talenti: notti magiche tra film e incontri https://ift.tt/S9ozETs Vai su X

Cinema sotto le stelle a Roma: orari, indirizzi e date delle arene estive 2025; 12 cinema all’aperto dove andare quest’estate (molti sono gratuiti!); Cinema all’aperto Roma 2025: il programma delle arene della Capitale.

Cinema all’aperto Roma 2025: il programma delle arene della Capitale - Torna il cinema all’aperto a Roma: ecco quali sono i film in programma per l’estate 2025, tutti i dettagli ... Come scrive funweek.it

Cinema sotto le stelle a Roma: orari, indirizzi e date delle arene estive 2025 - Dal centro alla periferia, ecco la mappa delle arene all'aperto in programma nell'estate 2025 nei Municipi della Capitale ... Scrive romatoday.it