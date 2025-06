La telefonata del Mossad ai generali iraniani | Sono quello che ha mandato all’inferno i suoi colleghi hai 12 ore per salvarti

Una telefonata misteriosa del Mossad ai generali iraniani ha scatenato un’azione senza precedenti, mettendo in crisi i vertici di Teheran. L’esclusiva del Washington Post svela i dettagli di un’operazione lampo, avviata subito dopo raid devastanti contro i centri di comando. Con soli dodici ore per agire, l’intelligence israeliana ha messo in discussione la stabilità dell’intero regime. Ma cosa potrebbe ancora accadere in questa escalation senza precedenti?

L'operazione – raccontata da un'esclusiva del Washington Post - è scattata subito dopo la prima ondata di strike, raid durissimi contro i centri di comando a Teheran.

