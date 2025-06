YARA | CANALE 5 PRESENTA IL FILM EVENTO SUL DELITTO CHE HA SCONVOLTO L’ITALIA INTERA

Non perdete l’appuntamento con “Yara”, il film evento di Canale 5 che ricostruisce con sensibilità e realismo uno dei casi più sconvolgenti della cronaca italiana. Lunedì 23 giugno 2025, immergetevi in un racconto che ha segnato una nazione, interpretato da grandi attori e diretto da Marco Tullio Giordana. Un’occasione per riflettere su giustizia, dolore e memoria, perché la verità non può essere mai dimenticata.

Lunedì 23 giugno 2025, in prima assoluta su Canale 5, “Yara”, il film che affronta il delitto che ha sconvolto l’Italia: la morte della tredicenne Yara Gambirasio. Un caso che ancora oggi, suscita un forte impatto sull’opinione pubblica. Con Isabella Ragonese e Alessio Boni e diretto da Marco Tullio Giordana, il film ripercorre le indagini che hanno permesso l’incriminazione e la condanna di Massimo Bossetti, l’assassino della ragazzina scomparsa il 26 novembre 2010 da Brembate di Sopra e ritrovata senza vita tre mesi dopo in un campo di Chignolo d’Isola. capo delle indagini, la PM Letizia Ruggeri. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - YARA: CANALE 5 PRESENTA IL FILM EVENTO SUL DELITTO CHE HA SCONVOLTO L’ITALIA INTERA

Lunedì 23 giugno 2025, su Canale 5, arriva un evento televisivo che toccherà il cuore di tutti: il film "Yara".

