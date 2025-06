Iran | Israele accetta cessate fuoco raggiunti tutti i nostro obiettivi

In un'operazione che ha segnato una svolta decisiva nella regione, Israele annuncia il cessate il fuoco dopo aver raggiunto tutti i propri obiettivi strategici. In stretta collaborazione con gli alleati, il paese si prepara a un nuovo capitolo di pace e stabilitĂ , mentre le implicazioni di questa decisione risuonano su scala internazionale. Ma cosa significa davvero questa tregua per il futuro del Medio Oriente?

Roma, 24 giu. (LaPresse) – “Alla luce del raggiungimento degli obiettivi dell’operazione, e in pieno coordinamento con il presidente Trump, Israele ha accettato la proposta del presidente per un cessate il fuoco bilaterale”. E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Secondo la dichiarazione, “le forze armate hanno ottenuto il pieno controllo aereo sui cieli di Teheran, hanno inflitto gravi danni alla leadership militare e distrutto decine di obiettivi centrali del governo iraniano”. Israele “ringrazia il presidente Trump e gli Stati Uniti per il loro sostegno alla difesa e per la loro partecipazione all’eliminazione della minaccia nucleare iraniana”, si legge ancora. 🔗 Leggi su Lapresse.it Š Lapresse.it - Iran: Israele accetta cessate fuoco, raggiunti tutti i nostro obiettivi

