Due morti sul lavoro in poche ore a Botticino e Faloppio i sindacati | Siamo stanchi di contare i morti

Due tragedie in poche ore scuotono la Lombardia: due operai, di 53 e 57 anni, perdono la vita in incidenti sul lavoro a Botticino e Faloppio. La nostra regione piange ancora una volta, e i sindacati alzano la voce: siamo stanchi di contare morti che si potrebbero evitare. È ora di cambiare rotta e garantire sicurezza e dignità a chi lavora ogni giorno per il nostro futuro.

Una mattinata tragica ha colpito la Lombardia con due infortuni mortali sul lavoro avvenuti a distanza di pochi minuti. Due operai, di 53 e 57 anni, hanno perso la vita nella cava di Botticino, in provincia di Brescia, e in una ditta di Faloppio, nel Comasco. In entrambi i casi, i lavoratori. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Due morti sul lavoro in poche ore a Botticino e Faloppio, i sindacati: "Siamo stanchi di contare i morti"

In questa notizia si parla di: morti - lavoro - botticino - faloppio

Incidenti sul lavoro a Faloppio e Botticino, due operai morti in cava in Lombardia schiacciati dai detriti - Tragedie sul lavoro scuotono la Lombardia: due operai hanno perso la vita in incidenti separati, in cava a Botticino e Faloppio, colpiti da massi durante operazioni estrattive.

https://radiondadurto.org/?p=196227 - Due morti sul lavoro oggi nella sola Lombardia: un operaio di 52 anni è stato travolto da un masso di marmo in una cava di Botticino, provincia di Brescia, un secondo uomo di 57 anni è morto a Faloppio, provincia di Com Vai su X

Due morti sul lavoro oggi nella sola Lombardia: un operaio di 52 anni è stato travolto da un masso di marmo in una cava di Botticino, provincia di Brescia, un secondo uomo di 57 anni è morto a Faloppio, provincia di Como, in circostanze analoghe. Su Radio Vai su Facebook

Due morti sul lavoro in poche ore a Botticino e Faloppio, i sindacati: Siamo stanchi di contare i morti; Incidenti sul lavoro a Faloppio e Botticino, due operai morti in cava in Lombardia schiacciati dai detriti; Cave fatali, in Lombardia muoiono due operai.

Due morti sul lavoro in poche ore in Lombardia - A un'ora di distanza, due operai sono morti in Lombardia all'interno di una cava di marmo: a Botticino, in provincia di Brescia, e a Faloppio, nel Comasco. Lo riporta ansa.it

Due morti sul lavoro in poche ore, i sindacati: non possiamo continuare a contare le vittime - Due lavoratori hanno perso la vita a pochi minuti di distanza in due cave della Lombardia, una a Botticino (BS) e un’altra a Faloppio (CO) ... Lo riporta askanews.it