Danza sportiva - Come è cambiata la break dance dai giochi di Parigi L’atleta di Bagno a Ripoli ha superato le selezioni del One Cypher Tarchi da piazza Repubblica al ’Red Bull Bc’

La danza sportiva sta vivendo una rivoluzione grazie alla break dance, una disciplina che unisce spettacolo, atletismo e arte. La sua popolarità è esplosa durante i Giochi di Parigi, dove ha fatto il suo debutto olimpico, catturando l’attenzione di milioni di spettatori. A Firenze, Lorenzo Tarchi, talentuoso atleta di Bagno a Ripoli, si distingue come uno dei migliori interpreti italiani, superando le selezioni del prestigioso One Cypher Red Bull BC One e portando questa passione nel cuore della città .

La break dance è una disciplina spettacolare, sportiva ma con una notevole componente artistica, che il grande pubblico ha imparato a conoscere soprattutto lo scorso anno durante i Giochi di Parigi quando il breaking entrò a far parte ufficialmente degli sport olimpici. A Firenze c’è uno dei migliori interpreti italiani che lo rappresentano e lo insegnano a grandi e piccoli: Lorenzo Tarchi, nato 26 anni fa a Bagno a Ripoli, che l’ha scoperto quasi per caso nel 2012, se ne è innamorato subito e nel giro di poco è diventato la sua professione. "Prima di allora – racconta – non avrei pensato che la mia vita potesse cambiare radicalmente, come poi è stato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Danza sportiva - Come è cambiata la break dance dai giochi di Parigi. L’atleta di Bagno a Ripoli ha superato le selezioni del One Cypher. Tarchi, da piazza Repubblica al ’Red Bull Bc’

