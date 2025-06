Sansepolcro anche Belli Benucci è della Sansovino

Il Sansepolcro continua a rafforzarsi con nomi di grande valore, e il nuovo arrivo di Lorenzo Belli promette scintille. Attaccante esterno classe 1993, con un passato tra D e professionismo, si unisce alla squadra portando qualità , versatilità e una forte determinazione. Ritrovare mister Ciampelli, con cui ha già collaborato con successo al Trestina, sarà senza dubbio un vantaggio. L’entusiasmo cresce: questa è solo la…

AREZZO Il Sansepolcro mette a segno un altro importante innesto. Arriva in bianconero Lorenzo Belli, attaccante esterno classe 1993, reduce dall’ultima annata al Poggibonsi. La punta ritrova al Sansepolcro mister Davide Ciampelli, con il quale aveva già condiviso l’esperienza al Trestina. Calciatore di qualità e grande duttilità offensiva, nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Ravenna, Foligno, Torres in D e di Ternana e Martina Franca in C. Scendendo di categoria ecco che la Sansovino batte un altro colpo. Torna nel reparto offensivo Massimiliano Benucci. Il classe 1998 aveva già vestito la maglia arancioblù conquistando la vittoria del campionato di Prima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sansepolcro, anche Belli. Benucci è della Sansovino

In questa notizia si parla di: sansepolcro - belli - sansovino - benucci

Open House Roma: gli edifici più belli della Capitale da visitare gratuitamente - Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Roma celebra la tredicesima edizione di Open House Roma, un evento gratuito che invita cittadini e turisti a esplorare oltre 200 edifici di prestigio, spaziando dal patrimonio storico alle architetture moderne e contemporanee.

Sansepolcro, anche Belli. Benucci è della Sansovino.

Sansepolcro, anche Belli. Benucci è della Sansovino - Arriva in bianconero Lorenzo Belli, attaccante esterno classe 1993, reduce dall’ultima annata al Poggibonsi. Secondo sport.quotidiano.net

Il Terranuova pensa a Benucci, colpo in difesa per il Rassina - L'ufficialità di Bastianelli, Ceramelli, Poponcini ed Ezechielli non è ancora sui canali social della Sansovino ma di fatto ... Lo riporta arezzonotizie.it