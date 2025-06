Asilo nido Collegamento demolito il vecchio edificio | entro il 2026 la conclusione dei lavori di ricostruzione

fase di avvio, con i lavori che procedono spediti verso il completamento previsto entro il 2026. Questa ricostruzione rappresenta un importante investimento per la crescita e la sicurezza dei nostri piccoli, garantendo un ambiente moderno e accogliente. Con il sostegno dei fondi del PNRR, il futuro dell’asilo Collegamento si prospetta più luminoso che mai, promuovendo un’educazione di qualità fin dai primi anni di vita.

L'asilo Collegamento è stato demolito e ora sono cominciati i lavori di ricostruzione per un importo di 912 mila euro: denaro che arriva dai fondi del Pnrr. L'assessore ai lavori pubblici e all'edilizia scolastica Gerlando Principato ha fatto sapere che il cantiere è entrato nella fase di.

