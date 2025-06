Bologna pista Ghilardi | si tratta col Verona per il centrale dell' Under 21

Bologna e Verona si sfidano per il giovane talento dell’Under 21, Ghilardi, con il difensore dell’Hellas come principale rinforzo in vista di eventuali partenze di spicco. La trattativa si fa interessante: il 50% della cifra stabilita sarà destinato alla Fiorentina, rendendo questa operazione un vero e proprio spartiacque nel mercato di gennaio. Resta da capire come evolverà questa movimentata trattativa.

Il difensore dell'Hellas sarà il principale rinforzo in caso di partenze top. Il 50% della cifra stabilita andrà alla Fiorentina.

