Morta Aurora Maniscalco l’hostess palermitana precipitata da un palazzo a Vienna Sentito il fidanzato

Roma, 24 giugno 2025 – Non ce l'ha fatta Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di 24 anni, precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo. La ragazza, che era ricoverata in ospedale, è morta ieri sera per le gravi ferite riportate nella caduta avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa dal terzo piano di un palazzo a Vienna. La 24enne, da poco residente nella capitale, si trovava in compagnia del fidanzato, un 27enne anche lui palermitano, già ascoltato dagli investigatori. La polizia austriaca, che sta indagando, sospetta che possa non essersi trattato di un incidente. I genitori hanno subito raggiunto la figlia e sono stati ricevuti dall'ambasciata italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net