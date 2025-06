Asd Maltignano festa speciale per la promozione

L’ASD Maltignano Calcio ha concluso la stagione con una festa indimenticabile, celebrando la meritata promozione in prima categoria. Un traguardo importante che ha riunito tifosi e giocatori in un clima di gioia e orgoglio. Sul campo si sono sfidate due formazioni determinate, guidate dal mister Palanca, per scrivere un capitolo memorabile della storia del club. La festa continua, perché il successo è solo l'inizio di nuove avventure!

Festa di fine anno per l'Asd Maltignano Calcio che quest'anno ha avuto un motivo in più per festeggiare l'epilogo della stagione. I neroverdi infatti sono riusciti a centrare la promozione in prima categoria. Sul campo due le formazioni che si sono sfidate. La formazione mister Palanca: Marco Del Moro, Gianluca Pantaloni, Patrik Acciaroli, Daniele Antonelli, Nazzareno Feriozzi, Luca Marziani, Roberto Ferretti, Franco Candelori, Paolo Piedilato, Stefano Spurio, Luca Schiavi, Paolo Nazzari, Tommaso Vannicola, Elia Vannicola, Enrico Di Matteo, Giulio De Iulis, Giuseppe Tarquini, Perluigi Giovannini, Andrea Del Moro, Francesco Palanca, Enrico Cincipirini.

