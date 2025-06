Ora in orbita ci sono sette satelliti più e la costellazione italiana Iride prende forma con il nuovo lancio record di Argotec

In un'epoca in cui l'innovazione spaziale accelera, la straordinaria orbita di sette satelliti Pi249 segna un nuovo traguardo per l’Italia. La costellazione IrIDE, con il suo recente lancio record di Argotec, apre una nuova era nel monitoraggio del suolo dallo spazio. Un risultato che dimostra come la nostra nazione si confermi protagonista nel campo della tecnologia avanzata e dell'esplorazione spaziale, consolidando il suo ruolo di eccellenza internazionale.

Il progetto per il monitoraggio del suolo dallo spazio ha raggiunto un primato, con i dispositivi lanciati contemporaneamente.

Il Made in Italy nello Spazio, in orbita sette satelliti della costellazione IRIDE - Il lancio seguito dal Mission Control Center di Argotec, partner industriale del programma sostenuto dal Governo e coordinato dall’Agenzia Spaziale Europea e dall’ASI ... Si legge su ilsole24ore.com