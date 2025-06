Dopo 12 giorni di conflitto e numerose vittime, una svolta inattesa si prospetta nella regione: Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Iran, definendolo «completo» e celebrandone il successo. La tregua, entrata in vigore alle prime ore di Teheran, potrebbe segnare un nuovo capitolo di speranza e riappacificazione. Ma cosa comporterà realmente questa pausa nei combattimenti?

È entrato in vigore il cessate il fuoco tra Iran e Israele, dopo 12 giorni di scontri che hanno provocato centinaia di vittime. Ad annunciarlo è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha parlato di un «completo cessate il fuoco» in un messaggio pubblicato su Truth Social. «Mi congratulo con Israele e Iran per aver posto fine alla guerra dei 12 giorni», ha scritto. La tregua è iniziata alle 7:30 ora di Teheran (le 6 in Italia), e secondo il post di Trump prevede una cessazione delle ostilità in due fasi: prima l’Iran per 12 ore, poi Israele, con la fine formale del conflitto prevista dopo 24 ore. 🔗 Leggi su Lettera43.it