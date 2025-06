Assunzioni Trenord 2025 si cercano macchinisti | domanda entro il 25 giugno

Sei alla ricerca di un’opportunità di carriera stabile nel settore dei trasporti? Trenord, leader nel trasporto ferroviario locale, apre le porte a nuovi macchinisti con una candidatura da presentare entro il 25 giugno 2025. Questa è la tua occasione per entrare in una realtà solida e crescere professionalmente attraverso un percorso formativo di un anno. Tra le opportunità in Trenord, si può...

Trenord cerca urgentemente macchinisti con candidatura da presentare entro il 25 giugno 2025. Si tratta di un’opportunità di lavoro, tra le varie presenti sul portale dell’azienda di trasporto pubblico locale ferroviario, che maggiormente possono interessare chi aspiri a una carriera duratura in una società solida. Per questa posizione, l’azienda prevede un percorso di formazione della durata di un anno. Tra le opportunità in Trenord, si può inviare il curriculum anche per la ricerca di responsabili B2B. Ecco, dunque, tutte le informazioni essenziali per chi fosse interessato alle assunzioni di Trenord 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Assunzioni Trenord 2025, si cercano macchinisti: domanda entro il 25 giugno

