Il gas apre in calo del 10% sulla possibile tregua in Iran

Il mercato del gas apre in forte calo, con una flessione del 10% sulla piazza Ttf di Amsterdam, alimentata dall'ottimismo globale grazie alla possibile tregua in Iran annunciata dal presidente Usa Donald Trump. I contratti future di luglio scivolano a 36,25 euro al MWh, riflettendo la speranza di stabilità e potenziali ripercussioni sul prezzo dell'energia. Questa svolta potrebbe segnare un nuovo capitolo nel panorama energetico internazionale, aprendo spiragli di serenità e nuove opportunità per il settore.

Apre in forte calo il gas sulla piazza Ttf di Amsterdam all'indomani dell'annuncio del presidente Usa Donald Trump su una possibile tregua in Iran. I contratti future sul mese di luglio cedono il 10,64% a 36,25 euro al MWh.

