Gaslini una giornata da pompieri per i bimbi ricoverati | l' iniziativa dei vigili del fuoco in ospedale

Gaslini: una giornata da pompieri per i bambini ricoverati. L’iniziativa dei Vigili del Fuoco di Genova e dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, sezione di Genova, quest’anno ha acceso l’estate dei piccoli ospiti dell’ospedale Giannina Gaslini. Ormai è una tradizione che porta gioia, sorrisi e speranza, trasformando un momento difficile in un ricordo indimenticabile. Con questa dolce magia, il cuore dei vigili si apre ancora di più ai più piccoli, regalando loro un po’ di spensieratezza.

Anche quest'anno i Vigili del Fuoco di Genova e i soci dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, sezione di Genova invece che spegnere, hanno acceso. Cosa? Hanno acceso l'estate per i bambini ospiti dell'ospedale Giannina Gaslini. "Ormai è una tradizione questa manifestazione.

