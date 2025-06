Il cammino dei Canarini Stessa storia dell’anno scorso | Fermana salta la trattativa

Il cammino dei Canarini riprende la sua incertezza, con la Fermana ancora nel limbo delle trattative fallite. Un’estate che si conclude senza novità concrete, tra voci e speranze disilluse. La storia si ripete: anche lo scorso anno sembrava tutto pronto, ma alla fine i sogni di una svolta si sono infranti. La nostra curiosità resta alta: cosa riserva il futuro per questa squadra così appassionata?

Altra giornata interlocutoria in casa Fermana, con le consuete voci che si rincorrono ma senza trovare basi solide. Anche quest’estate ha portato una trattativa per la cessione della societĂ che sembrava ben avviata, a saltare proprio quanto tutte le situazioni sembravano trovare la congiunzione giusta. Lo scorso anno a fine luglio sembrava ormai tutto fatto con l’arrivo della Fabriani Holding, con diversi incontri andati in scena tra Civitanova e Fermo, la visita in sede e molto altro ancora. Al momento di chiudere però ecco che salta l’intesa che si era creata con la famiglia Simoni anche alla luce di un clima non certo favorevole che si era creato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net