Tennis l' At Bibbiena riconquista la serie B

L’At Bibbiena fa il grande salto: torna in Serie B2, conquistando una vittoria emozionante contro il Circolo Tennis La Vela di Messina. Dopo una battaglia epica, terminata con un doppio di spareggio al super tie-break, la squadra bibbienese dimostra determinazione e talento, scrivendo un nuovo capitolo di successo. Questa vittoria non solo premia il duro lavoro, ma apre anche le porte a nuove sfide e traguardi da raggiungere insieme.

L'At Bibbiena torna in B2 battendo ieri il Circolo tennis La Vela di Messina. Il circolo bibbienese nella giornata di domenica ha battuto i siciliani per 4 a 3, dopo un infinito doppio di spareggio che si è concluso al super tie-break del terzo set con il punteggio di 12 a 10 in favore della.

Tennis, At Bibbiena batte Messina e ritorna in serie A2 - Un emozionante ritorno in Serie A2 per l’At Bibbiena, che ha conquistato una vittoria memorabile contro il Circolo Tennis La Vela di Messina.

Tennis, l'At Bibbiena riconquista la serie B - Zoccola Savoretti commenta così questo risultato: "Dopo aver fallito l’impresa lo scorso anno, siamo riusciti ieri a risalire in serie B un risultato atteso a cui abbiamo lavorato duramente e che non ... Lo riporta arezzonotizie.it

Il Tennis Bibbiena 60 anni di storia. Il circolo fissa i nuovi obiettivi - Tra le stelle l’under 12 Agnese Calzolai Il Tennis Bibbiena festeggia ... Come scrive lanazione.it